A figura: Gilberto

Voltou ao lado direito e longe está aquele Gilberto mais vezes errático do que certo. Está aqui porque apontou o 2-0, numa bola que lhe caiu no colo, praticamente. Mas esse foi o ponto alto de uma exibição mais consistente que outras anteriores, numa altura em que a lateral-direita encarnada é o lugar mais concorrido na equipa. Sentiu o golo como ninguém e saiu, também ele, esgotado. Uma exibição em cheio, com caráter e da alma. Bastou ver como gritou o 2-0.

O momento: minuto 16

O Benfica entrara bem e pressionante, passara por um enorme susto e, por isso, era preciso acalmar tudo e todos na Luz. Quando Yaremchuk atirou para o 1-0, o destino da equipa tomou rumo.

Outros destaques

Otamendi

Numa noite em que o Benfica celebrou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões com um triunfo, pode até parecer estranho estar aqui uma central. Mas Nicolas Otamendi não é um defesa central qualquer para esta equipa. A defender foi impressionante. Outra vez. Duelos ganhos, liderança em campo, impositivo em todos os aspetos. O argentino foi tudo isto e algo mais. Foi ele, por exemplo, que iniciou o 1-0 com um passe para João Mário. Até pela supremacia do Dínamo Kiev no segundo tempo, o Benfica precisou dele em todos os aspetos e durante todos os 90 minutos. Otamendi respondeu.

Yaremchuk

Quinto golo do ucraniano na presente temporada e logo frente ao ‘seu’ Dínamo Kiev, o clube que o formou. Começou o encontro a todo o gás e a entrar na área após um túnel a um adversário. Bashchuan defendeu-lhe o remate, mas já não deteve a segunda tentativa. Um golo de avançado de área, diga-se. No entanto, Yaremchuk foi igualmente importante fora dele. Mais uma vez, deu indicação que é o ponta de lança que melhor combina com os colegas. Bom poder de choque nos duelos nesta noite, a aguentar cargas e jogo para a equipa. Pressionou até que caiu esgotado e tocado e teve de sair.Paulo Bernardo

Jogou poucos minutos. E aqui, sim, é uma crítica. Porque o que fez em campo deixou o sinal de que, mais cedo em campo, mais cedo o jogo apaziguaria para os encarnados. Boa entrada do menino, mais uma.

Viktor Tsygankov

Entrou para o jornal do incrível com um falhanço aos oito minutos. Do pior que já se viu na Liga dos Campeões seguramente, pois sem oposição, de baliza aberta como se costuma dizer, atirou a bola para a banca. Ficará sempre na memória deste jogo.