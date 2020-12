O FC Porto garantiu a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os dragões só precisavam de um ponto para carimbar o apuramento, e conseguiram-no com um nulo caseiro diante do Manchester City.

O FC Porto passa assim a somar dez pontos, menos três do que o Manchester City, e por isso vai seguir em frente como segundo classificado do Grupo C.