A Juventus é o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões e os dragões têm saldo negativo nos confrontos com a vecchia signora.

As duas equipas encontraram-se cinco vezes para as competições europeias, tendo o resultado pendido por quatro vezes para a Juventus e o outro jogo terminou com um empate.

O primeiro embate foi em 1984, na final da Taça das Taças, a primeira final europeia do FC Porto, que os italianos venceram por 2-1. António Sousa marcou para os dragões em Basileia, mas a Juventus levou a melhor graças aos golos de Vignola e Boniek.

O encontro seguinte foi apenas em 2001, na fase de grupos da Liga dos Campeões. A primeira mão, em casa do FC Porto, terminou com um empate a zero. Em Turim, a Juventus venceu por 3-1 com golos de Del Piero, Montero e Trezeguet.

Em 2017, o sorteio colocou novamente FC Porto e Juventus no mesmo grupo da Liga dos Campeões. Na primeira mão, no Dragão, o FC Porto perdeu por 2-0, com golos de Pjaca e Dani Alves. Na segunda mão, a Juventus venceu por 1-0, com golo de Dybala de grande penalidade.