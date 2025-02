Os oitavos de final trazem grandes jogos, para além do reencontro do Benfica com o Barcelona, que pode levar os encarnados até aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Antes de mais, há um PSG-Liverpool que opões dois grandes da Europa, que começam a época com o objetivo claro de serem candidatos a ganhar a Champions.

Depois há um dérbi de Madrid, que já deu várias finais: o Real defronta o Atlético. E há um clássico alemão, com o encontro entre Bayer Leverkusen e Bayern Munique.

No caminho até à final, há outras curiosidades. Por exemplo, o Real Madrid pode encontrar nas meias-finais PSV ou Liverpool, mas sabe que não encontrará Barcelona e Bayern Munique antes da final. Pelo que em perspetivas continua um grande clássico para o último jogo.

A final, recorde-se, joga-se a 31 de maio, em Munique.

CAMINHO ATÉ À FINAL DA CHAMPIONS

Oitavos de final:

Benfica-Barcelona

PSG-Liverpool

Inter-Feyenoord

Arsenal-PSV

Bayer Leverkusen-Bayern Munique

Atlético Madrid-Real Madrid!

Dortmund-Lille

Aston Villa-Club Brugge

Quartos de final:

Benfica/Barcelona – B. Dortmund/Lille

Bayern/Bayer Leverkusen – Feyenoord/Inter Milão

PSG/Liverpool – Brugge/Aston Villa

Real Madrid/At. Madrid – PSV/Arsenal

Meias-finais:

Benfica/Barcelona/B. Dortmund/Lille – Bayern/Bayer Leverkusen/Feyenoord/ Inter Milão

PSG/Liverpool/Brugge/Aston Villa – Real Madrid/At. Madrid/PSV/Arsenal