O FC Porto despediu-se da fase de grupos da Liga dos Campeões com mais uma vitória, no reduto do Olympiakos (0-2).

Um penálti convertido por Otávio deu vantagem aos campeões portugueses logo ao minuto 10.

Uribe fez o 2-0 ao minuto 77.

Com este resultado o FC Porto soma 13 pontos e segue agora para os oitavos de final da prova.