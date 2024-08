Os 36 clubes participantes na edição 2024/25 da Liga dos Campeões, marcada pelo aumento do número de clubes e por uma mudança de formato, ficaram a conhecer esta quinta-feira os oito adversários na fase de liga da competição, no sorteio realizado no Mónaco.

Entre os clubes participantes estão o Sporting e o Benfica, numa fase de liga que vai ter um total de 144 jogos, 18 por cada jornada, num total de oito jornadas.

Leões e águias têm em comum o facto de defrontarem ambos o Bolonha e ambos na condição de visitado. A grande sensação da liga italiana em 2023/24 viaja até Lisboa para defrontar os comandados de Ruben Amorim e de Roger Schmidt.

Confira, abaixo, os adversários de cada um dos 36 clubes.

REAL MADRID

Borussia Dortmund (casa)

Liverpool (fora)

Milan (casa)

Atalanta (fora)

Salzburgo (casa)

Lille (fora)

Estugarda (casa)

Brest (fora)

MANCHESTER CITY

Inter de Milão (casa)

PSG (fora)

Club Brugge (casa)

Juventus (fora)

Feyenoord (casa)

Sporting (fora)

Sparta Praga (casa)

Slovan Bratislava (fora)

BAYERN MUNIQUE

PSG (casa)

Barcelona (fora)

Benfica (casa)

Shakhtar (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Feyenoord (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Aston Villa (fora)

PSG

Manchester City (casa)

Bayern Munique (fora)

Atlético Madrid (casa)

Arsenal (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Salzburgo (fora)

Girona (casa)

Estugarda (fora)

LIVERPOOL

Real Madrid (casa)

Leipzig (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Milan (fora)

Lille (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Bolonha (casa)

Girona (fora)

INTER MILÃO

Leipzig (casa)

Manchester City (fora)

Arsenal (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Young Boys (fora)

Mónaco (casa)

Sparta Praga (fora)

BORUSSIA DORTMUND

Barcelona (casa)

Real Madrid (fora)

Shakhtar (casa)

Club Brugge (fora)

Celtic (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Sturm Graz (casa)

Bolonha (fora)

LEIPZIG

Liverpool (casa)

Inter Milão (fora)

Juventus (casa)

Atlético Madrid (fora)

Sporting (casa)

Celtic (fora)

Aston Villa (casa)

Sturm Graz (fora)

BARCELONA

Bayern Munique (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Atalanta (casa)

Benfica (fora)

Young Boys (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Brest (casa)

Mónaco (fora)

BAYER LEVERKUSEN

Inter Milão (casa)

Liverpool (fora)

Milan (casa)

Atlético Madrid (fora)

Salzburgo (casa)

Feyenoord (fora)

Sparta Praga (casa)

Brest (fora)

ATLÉTICO MADRID

Leipzig (casa)

PSG (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Benfica (fora)

Lille (casa)

Salzburgo (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Sparta Praga (fora)

ATALANTA

Real Madrid (casa)

Barcelona (fora)

Arsenal (casa)

Shakhtar (fora)

Celtic (casa)

Young Boys (fora)

Sturm Graz (casa)

Estugarda (fora)

JUVENTUS

Manchester City (casa)

Leipzig (fora)

Benfica (casa)

Club Brugge (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Lille (fora)

Estugarda (casa)

Aston Villa (fora)

BENFICA

Barcelona (casa)

Bayern Munique (fora)

Atlético Madrid (casa)

Juventus (fora)

Feyenoord (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Bolonha (casa)

Mónaco (fora)

ARSENAL

PSG (casa)

Inter de Milão (fora)

Shakhtar (casa)

Atalanta (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Sporting (fora)

Mónaco (casa)

Girona (fora)

CLUB BRUGGE

Borussia Dortmund (casa)

Manchester City (fora)

Juventus (casa)

Milan (fora)

Sporting (casa)

Celtic (fora)

Aston Villa (casa)

Sturm Graz (fora)

SHAKHTAR

Bayern Munique (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Atalanta (casa)

Arsenal (fora)

Young Boys (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Brest (casa)

Bolonha (fora)

MILAN

Liverpool (casa)

Real Madrid (fora)

Club Brugge (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Girona (casa)

Slovan Bratislava (fora)

FEYENOORD

Bayern Munique (casa)

Manchester City (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Benfica (fora)

Salzburgo (casa)

Lille (fora)

Sparta Praga (casa)

Girona (fora)

SPORTING

Manchester City (casa)

Leipzig (fora)

Arsenal (casa)

Club Brugge (fora)

Lille (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Bolonha (casa)

Sturm Graz (fora)

PSV EINDHOVEN

Liverpool (casa)

PSG (fora)

Shakhtar (casa)

Juventus (fora)

Sporting (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Girona (casa)

Brest (fora)

DÍNAMO ZAGREB

Borussia Dortmund (casa)

Bayern Munique (fora)

Milan (casa)

Arsenal (fora)

Celtic (casa)

Salzburgo (fora)

Mónaco (casa)

Slovan Bratislava (fora)

SALZBURGO

PSG (casa)

Real Madrid (fora)

Atlético Madrid (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Feyenoord (fora)

Brest (casa)

Sparta Praga (fora)

LILLE

Real Madrid (casa)

Liverpool (fora)

Juventus (casa)

Atlético Madrid (fora)

Feyenoord (casa)

Sporting (fora)

Sturm Graz (casa)

Bolonha (fora)

ESTRELA VERMELHA

Barcelona (casa)

Inter de Milão (fora)

Benfica (casa)

Milan (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Young Boys (fora)

Estugarda (casa)

Mónaco (fora)

YOUNG BOYS

Inter de Milão (casa)

Barcelona (fora)

Atalanta (casa)

Shakhtar (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Celtic (fora)

Aston Villa (casa)

Estugarda (fora)

CELTIC

Leipzig (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Club Brugge (casa)

Atalanta (fora)

Young Boys (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Aston Villa (fora)

SLOVAN BRATISLAVA

Manchester City (casa)

Bayern Munique (fora)

Milan (casa)

Atlético Madrid (fora)

Dínamo Zagreb (casa)

Celtic (fora)

Estugarda (casa)

Girona (fora)

MÓNACO

Barcelona (casa)

Inter Milão (fora)

Benfica (casa)

Arsenal (fora)

Estrela Vermelha (casa)

Dínamo Zagreb (fora)

Aston Villa (casa)

Bolonha (fora)

SPARTA PRAGA

Inter de Milão (casa)

Manchester City (fora)

Atlético Madrid (casa)

Bayer Leverkusen (fora)

Salzburgo (casa)

Feyenoord (fora)

Brest (casa)

Estugarda (fora)

ASTON VILLA

Bayern Munique (casa)

Leipzig (fora)

Juventus (casa)

Club Brugge (fora)

Celtic (casa)

Young Boys (fora)

Bolonha (casa)

Mónaco (fora)

BOLONHA

Borussia Dortmund (casa)

Liverpool (fora)

Shakhtar (casa)

Benfica (fora)

Lille (casa)

Sporting (fora)

Mónaco (casa)

Aston Villa (fora)

GIRONA

Liverpool (casa)

PSG (fora)

Arsenal (casa)

Milan (fora)

Feyenoord (casa)

PSV Eindhoven (fora)

Slovan Bratislava (casa)

Sturm Graz (fora)

ESTUGARDA

PSG (casa)

Real Madrid (fora)

Atalanta (casa)

Juventus (fora)

Young Boys (casa)

Estrela Vermelha (fora)

Sparta Praga (casa)

Slovan Bratislava (fora)

STURM GRAZ

Leipzig (casa)

Borussia Dortmund (fora)

Club Brugge (casa)

Atalanta (fora)

Sporting (casa)

Lille (fora)

Girona (casa)

Brest (fora)

BREST

Real Madrid (casa)

Barcelona (fora)

Bayer Leverkusen (casa)

Shakhtar (fora)

PSV Eindhoven (casa)

Salzburgo (fora)

Sturm Graz (casa)

Sparta Praga (fora)

O formato, apuramento e calendário

De recordar que, no formato desta época, deixa de haver grupos como até então, havendo uma única fase de liga. Cada clube faz, não seis, mas sim oito jogos, contra oito adversários diferentes. Cada clube foi sorteado para defrontar dois adversários de cada um dos quatro potes, fazendo um jogo em casa e um fora contra um clube de cada pote.

De notar ainda que, nesta fase de liga, nenhum clube defronta adversários do próprio país e só podia ser sorteado apenas contra o máximo de dois clubes do mesmo país.

As equipas que acabarem entre o 1.º e o 8.º lugar apuram-se automaticamente para os oitavos de final. Já as equipas apuradas entre o 9.º e o 24.º lugar apuram-se para um play-off, que se vai jogar a duas mãos, para disputar o acesso aos oitavos de final e fechar o lote de 16 clubes nessa fase. Quem ficar do 25.º ao 36.º lugar na fase de liga, é eliminado das competições europeias.

O calendário apenas vai ser divulgado pela UEFA no sábado, mas já eram previamente conhecidas as datas das jornadas, sendo que a 1.ª das oito vai ser disputada em três dias, de 3.ª a 5.ª feira. As restantes, até à 7.ª jornada, são jogadas em dois dias e a 8.ª e última apenas num dia.

As datas das jornadas:

1.ª Jornada: 17, 18, 19 setembro

2.ª: 1 e 2 outubro

3.ª: 22 e 23 outubro

4.ª: 5 e 6 novembro

5.ª: 26 e 27 novembro

6.ª: 10 e 11 dezembro

7.ª: 21 e 22 janeiro 2025

8.ª: 29 janeiro 2025

