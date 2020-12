At. Madrid, Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Atalanta fecharam a lista de equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid acabou mesmo por vencer o Grupo B, e por isso entra no lote de possíveis adversários do FC Porto no sorteio da próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro.

Bayern Munique, Liverpool, PSG, Chelsea, Borussia Dortmund e Juventus são as outras equipas que podem surgir no caminho dos dragões.