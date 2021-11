Depois da exibição na vitória do Sporting sobre o Borussia Dortmund, que garantiu a passagem da equipa leonina aos oitavos de final da Liga dos Campeões, Pote é candidato a dois dos prémios da ronda.

O jogador do Sporting é um dos quatro nomeados para Jogador da Semana, a par de Sébastien Haller (Ajax), Emil Forsberg (Leipzig) e Edin Dzeko (Inter). Curiosamente, todos estes jogadores bisaram nesta quarta-feira.

Para além disso, Pedro Gonçalves é também candidato a autor do Golo da Semana, com o segundo golo apontado ao Borussia Dortmund (remate de fora da área). O golo marcado por Thiago Alcantara no Liverpool-FC Porto também está nomeado, tal como a bicicleta de Robert Lewandowski no Dinamo Kiev-Bayern Munique, e a «bomba» de Silva Hefti no Young Boys-Atalanta.

Veja estes quatro golos nos vídeos associados ao artigo.