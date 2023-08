Diogo Leite vai regressar a Braga, uma cidade e um clube que bem conhece: representou o Sp. Braga em 2021/22 por empréstimo do FC Porto. Agora está no Union Berlim, da Bundesliga, e o sorteio da Liga dos Campeões colocou-o no caminho dos minhotos, num grupo de que também fazem parte Real Madrid e Nápoles.

«É um grupo extremamente difícil e muito competitivo. Estamos entusiasmados com a oportunidade de jogar em estádios emblemáticos da Europa e enfrentar a equipa com mais Ligas dos Campeões (Real Madrid), os campeões de Itália (Nápoles) e um Braga que merece estar na fase de grupos pelo excelente trabalho que fez no playoff», referiu Diogo Leite à assessoria de imprensa.

«Estou muito feliz por regressar à maior competição de clubes da Europa, ao serviço de uma equipa que faz a sua estreia na prova. Vão ser jogos desafiadores mas temos uma palavra a dizer e queremos dar o nosso melhor para tentar seguir em frente.»