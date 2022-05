O árbitro francês Clément Turpin foi, esta quarta-feira, nomeado pela UEFA para dirigir a final da Liga dos Campeões de futebol, que irá opor os ingleses do Liverpool aos espanhóis do Real Madrid, no dia 28 de maio, em Paris.

Turpin, internacional desde 2010, vai «jogar em casa», já que a final será realizada no Stade de France, em Saint-Denis.

Será a sua primeira final da «Champions» como juiz principal, após ter sido quatro árbitro na decisão de 2018, ano em que o Real Madrid bateu precisamente o Liverpool, por 3-1, em Kiev.

Na época passada dirigiu a final da Liga Europa, entre o Villarreal e Manchester United, vencida pelos espanhóis no desempate por penáltis (11-10), após uma igualdade a um golo.

Na final, Turpin, de 39 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Nicolas Danos e Cyril Gringore, sendo que o quarto árbitro será o também gaulês Benoît Bastien. Jérôme Bastian, igualmente de França, estará no videoárbitro (VAR).

Na presente edição da Champions, Clément Turpin apitou um total de sete encontros, incluindo a primeira mão dos quartos de final entre Chelsea e Real Madrid.