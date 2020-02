A UEFA divulgou esta terça-feira a nova bola da Liga dos Campeões, que será utilizada desde os oitavos de final, que arrancam esta noite, até à final de Istambul.

A nova redondinha mantém as estrelas brancas, como habitual, e é colorida depois com tons azuis e roxos.

Recorde-se que os oitavos de final da Liga dos Campeões arrancam esta terça-feira com o Atlético Madrid-Liverpool e o Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. Ambos os jogos estão agendados para as 20h00.

ORA VEJA A NOVA BOLA DA CHAMPIONS:

Road to Istanbul 🇹🇷



Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq