Jorge Jesus participou uma reportagem da UEFA sobre a identidade do Benfica. No Magazine da Liga dos Campeões, o treinador encarnado falou sobre a importância do clube do ponto de vista social e desportivo.



«Socialmente e politicamente, é um clube com impacto muito grande na sociedade portuguesa. O Benfica tem história, não só história desportiva como história social», começou por dizer.



Como técnico da equipa principal de futebol, Jorge Jesus tem um objetivo claro: «É essa identidade que o clube tem e que nós em termos desportivos temos de saber acompanhar. Estamos a tentar que o Benfica volte a ser aquela grande equipa que tem a hegemonia do futebol em Portugal.»



«Neste inicio de época, criámos essa força, os adversários sabem que é dificil, não é fácil parar o Benfica ofensivamente e que não é fácil fazer golos ao Benfica. A pouco e pouco, o Benfica está a ficar mais forte», concluiu o treinador.