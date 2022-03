Com o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões na mão, Pep Guardiola decidiu trocar de guarda-redes na segunda parte do jogo com o Sporting.

Estavam cumpridos 74 minutos quando o ex-benfiquista Ederson cedeu o lugar a Scott Carson, que fez o segundo jogo pelo Manchester City.

O guarda-redes de 36 anos não jogava na Liga dos Campeões desde... 2005. Nesse ano fez três jogos na competição pelo Liverpool: um nos quartos de final da edição 2004/05, frente à Juventus, e dois nas pré-eliminatórias da temporada seguinte, diante do CSKA Sófia e do Kaunas, da Lituânia.

Esse jogo com a Juventus foi disputado a 5 de abril de 2004. 23 dias depois nasceu Rodrigo Ribeiro, que fez a estreia pelo Sporting precisamente nesta quarta-feira, frente ao Manchester City. O jovem avançado rendeu Islam Slimani ao minuto 89.

Quanto a Carson, que voltou à «Champions» quase 17 anos depois, ainda negou um golo a Paulinho.

Depois desse lance até precisou de assistência médica, o que levou Pep Guardiola a colocar Cieran Slicker em aquecimento, mas o guarda-redes de 36 anos ficou em campo até ao apito final.