João Cancelo foi distinguido oficialmente como melhor jogador em campo na vitória do Manchester City sobre o Borussia Monchengladbach (0-2). O lateral português fez a assistência para o primeiro golo, apontado por Bernardo Silva, e depois cruzou também para o compatriota servir Gabriel Jesus para o segundo golo.

«Estou muito contente com o prémio, mas ainda mais com a vitória. Estamos com uma boa vantagem para o jogo em casa. Fizemos um grande jogo. Temos estado num momento de forma espetacular. Os colegas ajudam-me para que seja melhor diariamente. Foi uma grande vitória», disse Cancelo, em declarações divulgadas pela Eleven Sports.