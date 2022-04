Eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões, pelo Villarreal, Julian Nagelsmann assume que o balanço da temporada do Bayern de Munique não pode ser positivo, ainda que esteja em vista mais um título nacional.

«Perdemos a eliminatória do jogo da primeira mão. Sabemos como o Villarreal sabe defender, como desmontou a Juventus. Faltou o segundo golo para passarmos. A pressão foi boa, estivemos bem defensivamente, mas não vale de nada porque fomos eliminados. A temporada não é suficiente. As meias-finais eram o objetivo mínimo», assumiu o técnico.

«Sem dúvida que é uma das três derrotas mais duras da minha carreira. Quando perdi com o PSG, ao serviço do Leipzig, também foi duro. Temos de continuar a trabalhar na Bundesliga. A equipa tem experiência, saberá lidar com isto. Ganhamos todos e perdemos todos, mas não vai ser fácil, é um golpe muito duro», acrescentou.