Para além de não acreditar que o Benfica tenha medo do Bayern de Munique, o treinador da equipa alemã deixou elogios a Jorge Jesus na antevisão do encontro da Liga dos Campeões e usou uma expressão curiosa para abordar o comportamento do técnico, no banco de suplentes.

«O que mais gosto é que ele tem uma boa ideia com a bola, gosta de jogar futebol, não quer destruir, quer criar oportunidades. É muito ativo na zona técnica, não tem 34 anos, é um pouco mais velho, mas anda sempre de um lado para o outro.”Tem pimenta no rabo”, por assim dizer [nota: Pfeffer in Hintern é uma expressão alemã para expressar que alguém é muito ativo]. Vive muito o trabalho, conheço um dos seus antigos diretores-desportivos, com quem falei muito, não vou dizer quem, mas sei o que ele é, sei como ele inspira a equipa e estou desejoso de o encontrar amanhã», disse Nagelsmann, em conferência de imprensa.

Nascido em 1987, Nagelsmann ainda nem tinha três anos de idade quando Jorge Jesus iniciou a carreira, no Amora.