O registo do Bayern de Munique impressiona qualquer adversário, mas o treinador da equipa alemã não acredita que o Benfica tenha medo do duelo desta quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

«O Benfica é uma grande equipa de Portugal e tem tudo para jogar bom futebol e causar-nos problemas. Não penso que o Benfica tenha medo de nós. Vai atuar num estádio cheio com os seus adeptos. Além disso, o Benfica tem jogadores com experiência e um treinador com muita experiência», referiu Julian Nagelsmann, citado pela agência Lusa.

O Bayern vem de uma goleada ao Leverkusen, mas Nagelsmann diz que «há sempre espaço para melhorar». «Queremos manter a estabilidade que mostrámos. Temos de nos impor, como temos feito até aqui. Temos de dar continuidade a esse trabalho, essa é a prioridade», referiu.

Na conferência de imprensa esteve também o francês Dayot Upamecano, que alertou que o Benfica «é uma equipa com experiência, que joga em casa e vai querer ganhar».

«Não queremos sofrer golos e essa é a nossa maior preocupação. O Benfica é uma equipa habituada à Liga dos Campeões, mas queremos ganhar e aumentar a vantagem no grupo», acrescentou o central de 22 anos.