Neymar voltou aos golos na Liga dos Campeões (não marcava desde dezembro de 2020), mas o festejo gerou polémica.

Ao fechar a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Maccabi Haifa (1-3), o internacional brasileiro fez uma careta para a bancada. Embora não seja a primeira vez que o jogador adota este festejo, a verdade é que o árbitro, o alemão Daniel Siebert, decidiu exibir o cartão amarelo, como se pode ver no vídeo associado ao artigo.

Neymar protestou a decisão, tal como outros colegas de equipa, e no final estava visivelmente irritado com a decisão.

«Acabei de encontrar o árbitro e perguntei porque me tinha dado amarelo. Ele acabou de pedir desculpa, disse que confiava em mim. Confia em mim agora, que estou punido, tenho amarelo nas costas. É uma falta de respeito total pelos jogadores. Os árbitros estão ali para proteger os jogadores. O que está a acontecer é muito triste. O futebol está a ficar muito chato. Não posso mais comemorar. O que tenho de fazer? Avisar o árbitro, avisar a UEFA? É uma falta de respeito incrível», disse o brasileiro na zona mista.

As declarações de Neymar no final do encontro: