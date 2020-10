O treinador do Paris Saint-Germain deixou elogios a Bruno Fernandes na antevisão do duelo com o Manchester United, para a Liga dos Campeões. Thomas Tuchel defendeu ainda que a formação inglesa está mais forte do que aquela que eliminou a formação francesa nos oitavos de final, há dois anos.

«Eles mudaram desde o último jogo, têm novos jogadores e mais experiência. Pogba é um jogador-chave, um dos melhores médios do mundo e vai ter que ser vigiado. Assim como o Bruno Fernandes. São das melhores equipas da Europa em transição com avançados rápidos», disse o técnico alemão.

Depois de duas semanas em isolamento, Edinson Cavani já treina ao serviço do Manchester United e pode estrear-se precisamente frente à antiga equipa, no Parque dos Príncipes.

Tuchel afirmou que «é sempre difícil defender Cavani» e lamentou, ainda, a ausência do avançado uruguaio na final da Liga dos Campeões, em Lisboa.

«Não estou desiludido, mas triste pela ausência dele. Podíamos ter chegado a Portugal com o grupo todo e ele tinha sido decisivo frente ao Dortmund. Foi uma situação complicada com a covid-19 e a paragem da Liga dos Campeões. Mas ele continua a ser o melhor marcador e um grande jogador do PSG, escreveu a história do nosso clube», atirou.