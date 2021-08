O treinador do PSV, Roger Schmidt, convocou 22 jogadores para o jogo com o Benfica, a contar para a primeira mão do playoff da Liga dos Campeões.

Na lista está o internacional português Bruma.

Eis os eleitos:

Jordan Teze, André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Marco van Ginkel, Cody Gakpo, Davy Pröpper, Joël Drommel, Mauro Jr, Bruma, Noni Madueke, Armando Obispo, Mario Götze, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene, Ryan Thomas, Philipp Max, Fredrik Oppegård, Yvon Mvogo, Yorbe Vertessen, Aron van Lare, Fodé Fofana.