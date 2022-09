Gonçalo Inácio está, aparentemente, em condições de disputar o Sporting-Tottenham, da segunda jornada da Liga dos Campeões.

O central leonino saiu ao intervalo do jogo com o Portimonense, com Ruben Amorim a justificar essa decisão com cansaço. Gonçalo Inácio foi integrado no treino desta segunda-feira, pelo que estará à disposição do técnico, que não conta com St. Juste e Luís Neto, que estão lesionados.