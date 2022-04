Eliminado pelo Real Madrid nos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Chelsea deixou um reparo à boa disposição do árbitro do encontro da segunda mão.

«Quando acabou o jogo vi-o a rir com Ancelotti, e achei de muito mau gosto. Fui cumprimentá-lo depois de um resultado duro e encontrei-o a rir-se com o treinador adversário, Ancelotti, que é um cavalheiro. Não me parece bem», disse Thomas Tuchel.

Relativamente ao golo anulado, que daria o 3-0 ao Chelsea (que mais tarde a equipa inglesa acabou por marcar), o técnico disse ter sentido frustração. «Mas também senti isso no primeiro jogo. Não vi o golo, sinceramente, mas surpreendeu-me que o árbitro não fosse ver se era mão ou não», referiu.

«Perdemos duas bolas em momentos cruciais. São erros que não podes cometer frente ao Real Madrid. É uma derrota que podes assumir com orgulho», concluiu.