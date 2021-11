O Benfica estava ainda empatado a zero no reduto do Bayern de Munique quando Gilberto reagiu de forma notoriamente irritada, na direção do banco da equipa portuguesa.

O jogo estava no 17.º minuto quando o lateral brasileiro cedeu um lançamento, junto à linha de meio-campo, e terá ficado desagrado com algum comentário proveniente da zona do banco, já que atirou a bola para o chão e respondeu de forma claramente irritada. Inclusivamente com algumas asneiras pelo meio.

