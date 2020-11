Depois de se terem realizado oito jogos esta quarta-feira, a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ficou concluída.



O FC Porto é o destaque da ronda. Os campeões nacionais venceram em Marselha por 2-0 e estão a um ponto de garantir a passagem aos oitavos de final. No jogo do mesmo grupo, Bernardo, Cancelo e R. Dias foram titulares no triunfo do Manchester City, em Atenas, frente ao Olympiakos orientado por Pedro Martins e onde jogam José Sá, Semedo, Tiago Silva, Vinagre e Pêpê Rodrigues.



Por sua vez, João Félix ficou em branco no dececionante empate caseiro do Atlético de Madrid frente ao Lokomotiv de Moscovo, que teve Eder no banco os 90 minutos.



O Shakhtar Donetsk, treinador por Luís Castro, foi goleada na Alemanha pelo Borussia Monchengladbach enquanto o Liverpool de Diogo Jota foi surpreendido pela Atalanta em Anfield.



Veja nos vídeos acima associados os resumos de todos os jogos do dia na Liga dos Campeões.