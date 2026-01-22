Terminada a penúltima jornada da Liga dos Campeões, há 19 equipas que já têm destino traçado na competição, em diversos cenários.

O principal destaque vai para o Arsenal e o Bayern Munique, as únicas duas equipas com presença assegurada nos «oitavos» da Champions. Na outra ponta da tabela, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty já estão eliminados e despedem-se da competição na próxima semana.

Depois, lá pelo meio, há 13 clubes que já garantiram pelo menos o play-off. Todas elas ainda têm hipóteses de chegar à próxima fase de forma direta, porém, se ficarem num dos primeiros oito lugares.

Confira aqui os três cenários já confirmados:

- Arsenal e Bayern Munique apurados diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões;

- Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético Madrid, Atalanta, Inter e Juventus apurados pelo menos para o play-off da Liga dos Campeões;

- Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e Kairat Almaty eliminados da Liga dos Campeões;