Que noite para o Barcelona em Camp Nou! Os catalães, com o português João Cancelo a titular, ainda viram o Newcastle responder por duas vezes na primeira parte a desvantagens, mas dispararam para o apuramento com goleada, por 7-2, rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões na segunda parte, numa grande noite de Raphinha.

O brasileiro, antigo jogador de Sporting e Vitória, fez dois golos, duas assistências e ainda esteve nas jogadas de outros dois golos da equipa treinada por Hansi Flick, que vai defrontar Atlético de Madrid ou Tottenham na próxima fase.

Logo aos seis minutos, Raphinha fez o 1-0 com um remate de pé esquerdo na área, assistido por Fermín López, num lance bem iniciado por Lamine Yamal, a criar o desequilíbrio no meio-campo. Aos 18 minutos, Marc Bernal fez o segundo golo do Barcelona – estreia a marcar na Champions – assistido de cabeça por Gerard Martín, após um livre de Raphinha para a área.

Porém, a estes dois golos, o Newcastle respondeu. Um a um. Antes de Bernal, Elanga fez o 1-1 aos 15 minutos, após cruzamento de Lewis Hall na esquerda. E, aos 28 minutos, após perda de bola de Yamal, Barnes encarou o recém-entrado Ronald Araújo (Eric García saiu tocado) e cruzou para Elanga finalizar ao segundo poste.

Porém, ainda antes do intervalo, Raphinha esteve na origem do 3-2, ao sofrer falta de Trippier, confirmada pelo árbitro François Letexier com recurso às imagens. Lamine Yamal bateu o penálti aos 45+7m e deu vantagem aos catalães ao intervalo.

Depois… depois foi uma segunda parte arrasadora, com o Barcelona a fechar as dúvidas do apuramento com três golos em dez minutos. Aos 51, Fermín López, assistido por Raphinha, bateu Ramsdale numa jogada em que dois passes bastaram para desmontar o Newcastle.

Aos 56, o 5-2: Lewandowski, de cabeça após canto de Raphinha, marcou o primeiro dos seus dois golos. O outro foi para o 6-2 aos 61 minutos, a passe de Yamal.

O marcador ficou fechado por… Raphinha, claro está. Aos 72 minutos, o brasileiro aproveitou uma oferta defensiva do Newcastle e, de pé direito, como se fosse um penálti em andamento, bisou na partida e encerrou nos 7-2 a goleada do Barcelona, que segue em frente com um agregado de 8-3 na eliminatória.