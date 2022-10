Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à TVI após a derrota caseira com o Marselha, para a Liga dos Campeões (0-2):

«Não conseguimos discutir o jogo. Não entrámos tão bem quanto em Marselha, mas o adversário também sem perigo, embora com alguma posse de bola, como noutros jogos. Conseguimos depois crescer, mas com o penálti e com a expulsão, na mesma jogada, condicionou muito o jogo. Tornou tudo mais difícil.»

[sobre Esgaio] «Obviamente que não é um momento bom para o Ricardo. A minha responsabilidade é proteger os jogadores, e enquanto ele e eu aqui estivermos, terá sempre a proteção do treinador. Gostem os adeptos ou não. Compreendo os adeptos, mas é um dos meus jogadores preferidos e continuará a ser. Porque dá tudo, gosto dele como homem e como jogador. Sei que os adeptos não gostam, mas o futebol é mesmo assim.»

[sobre a aposta em jogadores com pouca experiência, até nas substituições] «Sem dúvida. É preciso ter essa noção, mas não vale a pena usar isso, pois soa a desculpa. As coisas são como são. As pessoas vão avaliar consoante os resultados. Quem olhar para o panorama geral, pode olhar. Não vamos utilizar como desculpa. Neste momento é difícil meter tanta gente sem experiencia, mas no futuro vamos ganhar com isso. Esteja aqui quem estiver, o Sporting vai crescer com isso.»

[sobre a luta pelo apuramento] «Acredito sempre. Acredito nesta equipa. Eu sou mais desconfiado quando as coisas estão bem do que neste momento. Vamos atrás de todas as competições.