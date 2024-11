Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV, após a goleada aplicada ao Man. City (4-1), numa partida da quarta jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões:



«Esperava uma despedida assim? Nem eu nem ninguém, mas estava escrito. Tivemos muito tempo sem bola na primeira parte, algo precipitados e sofremos. Há dias em que as coisas têm de acontecer de alguma maneira. Entrámos bem na segunda parte e as coisas mudaram. Não podia pedir outra despedida. Fico muito feliz por este momento.»



[Segredo foi ter baixado Pote para o meio-campo]: «Começámos a ganhar porque no início da segunda parte, na primeira jogada, marcámos e logo a seguir, foi o penálti do Viktor. A parte tática não teve nada a ver. Controlámos bem o jogo depois e fechámos bem o espaço no meio. Fomos competentes nesse aspeto.»



[O que leva de Alvalade]: «Levo tudo. Volto a dizer que esta foi a melhor fase da minha vida. Tivemos dias complicados. Começámos num ponto muito baixo, com muitas dificuldades e hoje tivemos uma noite fantástica. A estrelinha esteve presente, marcou muito a passagem desta equipa técnica por cá. Jogadores, ambientes, não podia ter pedido uma noite melhor.»



[Resultado agrada aos adeptos do United]: «É um bocadinho enganador. Tenho os mesmos defeitos e virtudes que tinha antes do jogo. São mundos completamente diferente. Contra estas melhores equipas, podemos defender com um bloco mais baixo. Lá é completamente diferente por isso, não se pode levar nada da parte tática. É melhor ganhar do que perder, as pessoas ficam com mais vontade nos ver lá.»



[Vai contratar Gyökeres]: «Ainda agora fiz as pazes com eles, nem vou fazer uma brincadeira sobre isso. O Viktor é jogador do Sporting, o Sporting é uma grande clube, fez muito por ele e ele tem de continuar e acabar a época no Marquês.