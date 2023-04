Carlo Ancelotti antecipou os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões. Além de ter manifestado o desejo de o Milan superar o Nápoles, o treinador do Real Madrid considerou que o Benfica parte como «favorito» para a eliminatória contra o Inter de Milão.



«No papel, o Benfica está melhor do que o Inter. Tem estado muito bem na Liga dos Campeões e no campeonato. São uma equipa sólida», começou por dizer, em declarações à Radio Anch'io Sport, da Radio Rai.



«O Inter não é favorito, mas tem uma oportunidade de se redimir de uma época em que está aquém das expetativas internamente», acrescentou ainda.



Em relação ao duelo italiano dos quartos de final, o técnico não escondeu a preferência pelos rossoneri. «Neste tipo de jogos os jogadores podem sentir a pressão, mas vão estar altamente motivados e por isso, não são precisos grandes discursos. O discurso tem de estar relacionado com a estratégia para o jogo. Se marquei um encontro com Maldini em Istambul? Expressei apenas o meu desejo em relação a uma equipa da qual gosto muito. A eliminatória entre Milan e Nápoles vai ser muito equilibrada. Seria bom encontrar o Milan em Istambul? Seria bom para as duas equipas, mas todos querem estar na Turquia», referiu.



Nesta entrevista, Ancelotti reiterou a intenção de cumprir o contrato que tem com o Real Madrid até 2024, descartando assim a possibilidade de assumir a seleção do Brasil.



«Palavras leva-as o vento. Tenho contrato até 30 de junho de 2024 e gostaria de cumpri-lo», sublinhou.



O italiano negou ainda que o seu filho e membro da sua equipa técnica, Davide Ancelotti, esteja de saída para assumir o Basileia.



«Ele vai terminar o curso de treinador da UEFA no País de Gales em maio e depois estará habilitado para treinar qualquer clube. Ele não foi para o Basileia porque está feliz onde está e quer continuar. Mas quando decidir deixar a minha equipa técnica, acho que terá sucesso», concluiu.