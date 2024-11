Em cinco jornadas, o Real Madrid tem apenas dois triunfos na Liga dos Campeões. Após a terceira derrota seguida na Champions ante o Liverpool, Carlo Ancelotti mostrou-se confiante na passagem da equipa à próxima fase.



«O jogo foi difícil, já se sabia. Nestes momentos, Anfield é o estádio mais duro da Europa. Competimos e estivemos dentro do jogo até ao penálti... mas depois, baixámos o nível. Na primeira parte defendemos bem e conseguimos aproveitar melhor os contra-ataques, por exemplo. Gostei da equipa porque competimos bem contra o rival mais duro da Europa. O resultado é justo, o Liverpool mereceu ganhar. A situação não muda muito porque se ganhavas hoje e os oito primeiros ganham... vamos conseguir o apuramento e vamos competir pelo título como fizemos no ano passado. O caminho é este, voltar a ser uma equipa», referiu, citado pelo AS.



O técnico italiano abordou ainda a prestação de Mbappé, que desperdiçou um penálti quando os reds venciam apenas por 1-0.



«Tudo está bem. Recomendo que continue a trabalhar. Há alturas em que os avançados têm dificuldade em marcar e isso desilude-os. Há um remédio que é ser paciente. As coisas vão sair», começou por dizer acerca do gaulês.



«Falta de confiança? Pode ser, mas deve jogar simples. Calma. É uma fase, não se pode colocar tudo em causa por um penálti falhado. As coisas não lhe estão a sair, mas não se passa nada. É um jogador extraordinário e os golos vão aparecer», acrescentou.

O Real Madrid é 24.º classificado da fase de Liga da Liga dos Campeões, a última posição que dá acesso aos play-offs.