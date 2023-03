Confirmado o apuramento para os quartos de final da Champions com nova vitória contra o Liverpool, Carlo Ancelotti revelou qual o adversário que gostaria de defrontar na final.



«Quero o AC Milan na final e não nos quartos», disparou o italiano, citado pelo AS.



O treinador italiano comentou ainda o facto de ter soado no Bernabéu, após o jogo com os reds, o «You’ll Never Walk Alone» num gesto de enorme desportivismo.



«Não sabia, mas acho muito bem. O Liverpool é um clube de cavalheiros. Recordaram o Amancio [presidente honorário do Real Madrid que faleceu em finais de fevereiro] quando fomos a Anfield. Foi um gesto bonito», referiu.



Lembre-se que Ancelotti fez parte do AC Milan em períodos de enorme sucesso do clube: vestiu cinco épocas a camisola rossonera e orientou o clube durante oito épocas.



Recorde o momento em que a música «You'll Never Walk Alone» soou no Bernabéu no vídeo associado ao artigo. [IMAGENS ELEVEN SPORTS]