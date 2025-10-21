António Silva, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Benfica frente ao Newcastle, por 3-0:

Análise à derrota diante do Newcastle

«Acabamos por entrar bem no jogo e temos duas ou três oportunidades em que podemos fazer o 1-0. Vamos a perder para o intervalo de uma forma injusta. Na segunda parte, com o segundo golo, acaba por ser difícil dar a volta ao resultado. Acho que o resultado é um pouco injusto, mas é o futebol. Sábado já temos um jogo para ganhar.»

Dificuldades durante o jogo

«Newcastle é uma equipa tipicamente britânica, forte nas transições e nas bolas paradas. A intensidade do campeonato claro que faz diferença, tentámos igualar ao máximo, mas não foi possível.»

Adaptação de Tomás Araújo à esquerda e campanha na Champions

«Impacto do Tomás foi positivo, o objetivo foi criado e acho que interpretámos bem a posição do Tomás neste jogo, dentro de campo. Sofremos dois golos e sinto que vamos com um resultado pesado para Lisboa. Sabemos da exigência do clube, sabemos que estão 15 pontos em disputa e sabemos que é possível. Somos o Benfica e temos capacidade para o fazer.»