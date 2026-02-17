Álvaro Arbeloa, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, por 1-0, na primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions:

Abordagem do Benfica na segunda volta...

«Nunca vou dar como morta uma equipa treinada por Mourinho, acredito que já está a preparar o próximo jogo contra nós. É um resultado que não nos deixa relaxados. O Santiago Bernabéu espera pelo Benfica, vamos ter os adeptos do nosso lado, mas ainda nos faltam 90 minutos para eliminar o Benfica.»

Provocações de Vinicius aos adeptos do Benfica

«Não vi os festejos, vi o golaço e o José quando souber o que o Prestianni disse não vai permitir um comportamento semelhante. Estou muito contente com o jogo que fizemos, um Real Madrid sólido. Não é a primeira vez que acontece com o Vinicius, é um jogador espetacular, uma boa pessoa e muito acarinhado em todo o mundo. Tem de lutar contra este tipo de situações, é um lutador e vamos defendê-lo sempre.»

Análise ao triunfo sobre o Benfica

«Fizemos uma primeira parte muito boa e tudo muda depois desta situação, jogámos bem e tentámos criar ocasiões de golo. Foi um jogo com boa mentalidade de todos os jogadores e estou muito contente pela diferença na equipa do último jogo que fizemos aqui há algumas semanas para o desta terça-feira.»