José Mourinho, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, por 1-0, na primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions:

Expulsão de Mourinho após protestos...

«Disse ao árbitro a verdade. Tenho 1300 jogos como treinador, 200 e tal nas competições europeias, ele sabia que o Tchouámeni, o Huijsen e o Carreras não podiam levar amarelo. Não ficou contente em jogar só este jogo, ele quis jogar o próximo e eu disse-lhe. Ele expulsou-me, mas ele sabe que eu disse a verdade.»

Regresso ao Bernabéu adiado após expulsão

«A única coisa positiva que vejo de positivo é que não vou à imprensa no dia antes do jogo nem após o jogo, de resto é tudo negativo. Gosto de jogar o jogo, divirto-me a jogar, sinto que o meu papel é ajudar os meus ao máximo e naquele jogo só os posso ajudar até ao início do jogo. Para mim é uma frustração. Uma coisa é ser expulso por estupidez ou comportamentos inadequados, outra coisa é ser expulso por dizer a verdade.»

Abordagem do Benfica na segunda mão

«O jogo já é difícil porque estamos a perder 1-0 e estamos a jogar contra uma equipa fantástica, mas é o que é. Até haver ruma mínima possibilidade vamos com tudo. É necessário jogar muito bem durante todo o jogo, é necessário ter a sorte que é preciso em jogos deste nível. É preciso que algum jogador do Real Madrid não esteja no seu nível, têm jogadores de uma qualidade que só eles conseguem resolver.»