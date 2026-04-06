Mikel Arteta comenta o regresso de Viktor Gyökeres a uma casa que bem conhece e garante que o avançado sueco não sente mais do que «gratidão» pelos dois anos que passou ao serviço dos leões:

Regresso de Gyökeres a Alvalade?

«Acho que ele tem gratidão pelo que passou aqui, as conversas que temos sobre a jornada dele no Sporting mostram isso. Agora está no Arsenal e nunca jogou a este nível na competição. As experiências que se criam no futebol não são melhores do que marcar um golo pela Seleção e chegar ao Mundial. É isso que vai estar na memória dele, a história que vai criar e amanhã vai certamente mostrar o melhor lado dele.»

Quanto tempo esteve no «radar» do Arsenal?

«Esteve no nosso radar durante anos, mas o momento mais recente aconteceu em dezembro do ano passado. Aí pensámos muito na sua contratação. Ele tornou-se um dos principais alvos, até que foi mesmo o principal para reforçar a equipa. Acho que ele está onde está por mérito e o sucesso da época também depende muito dele.»

Motivação do grupo após eliminação das Taças

«A forma como comunicamos e expressamos o que sentimos, a conversa que tivemos depois do Southampton, sei que este é o momento para mostrar que queremos estar ao mais alto nível. Todos os jogos da época vão ser questionados, tem sido assim ao longo de nove meses, vai haver sempre pressão. Temos de dar tudo todos os dias, em cada ação e momento durante o jogo. É parte da identidade deste clube.»

Rui Borges e a «qualidade» do Sporting

«A forma como (Rui Borges) meteu a equipa a jogar, não apenas coletivamente, mas a nível individual, deixou-me muito impressionado. Nota-se que o treinador conectou-se ao clube de uma forma muito boa, assim como com os adeptos. O Sporting tem muita qualidade, muita variabilidade nos espaços e tem jogadores capazes de desequilibrar o jogo.»

Campanha do Arsenal na Champions

«Tivemos uma boa campanha na última edição da Champions, conseguimos chegar às meias-finais e o sentimento está lá (de regressar). Vai ser um jogo muito difícil, mas sabemos o que temos de fazer. São os «quartos» da Champions, trabalhámos muito durante o ano para estar aqui. Estamos com mais fome do que nunca e muito motivados para o jogo de amanhã.»