Os holandeses do PSV Eindhoven saíram na frente na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao vencerem o Midtjylland em casa por 3-0, no jogo que vai determinar a equipa que cruza com o Benfica ou o Spartak Moscovo.

Numa partida resolvida na primeira parte, o PSV marcou três golos em 13 minutos e deu um passo de gigante rumo ao play-off da Champions.

Madueke abriu o marcador aos 19m, Gotze aumentou a vantagem dez minutos depois e aos 32m Gakpo fechou o marcador e deixou a tarefa dos dinamarqueses muito complicada para seguir em frente.

De referir que o jogo teve as bancadas do estádio do clube holandês praticamente esgotadas, prevendo-se um ambiente de euforia a quem quer que encontre o PSV Eindhoven na próxima fase da prova.

Noutros jogos do final da tarde, destaque para o triunfo do Shakhtar Donetsk em casa do Genk, por 2-1, com o ex-Benfica Pedrinho a ser titular e a sofrer um penálti.

Já o Cluj, empatou em casa com o Young Boys (1-1). Cristian Manea marcou para os romenos logo aos 3m, mas o conjunto helvético empatou já nos descontos.

