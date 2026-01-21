O Athletic Bilbao deslocou-se até Bérgamo e agarrou-se com unhas e dentes ao play-off de acesso à próxima fase da Liga dos Campeões.

Diante da Atalanta, o conjunto basco teve um primeiro tempo para esquecer e aos 16 minutos já perdia por 1-0, graças ao golo de Scamacca. Após passe de Zalewski, o avançado italiano fez o que melhor sabe e atirou para o fundo da baliza.

Ainda assim, o domínio do adversário em todos os aspetos não resultou numa diferença de golos maior e as consequências chegaram no segundo tempo. Em 16 minutos, o Bilbao deu a volta ao jogo e conseguiu uma vantagem confortável mo encontro. Guruzeta fez o golo do empate nos minutos iniciais, Serrano completou a reviravolta no marcador e Robert Navarro fez o terceiro do Ath. Bilbao, para delírio dos adeptos que se deslocaram até ao reduto da Atalanta.

Este bom período dos visitantes apenas teve um momento de menor euforia quando Krstovic respondeu da melhor forma ao passe de Lookman e finalizou para o 3-2 final.

A vitória deixa o conjunto basco no 23.º lugar e penúltimo de acesso ao play-off da Liga dos Campeões, com os mesmos oito pontos de PSV, Olympiakos, Nápoles e Copenhaga.

Quer isto dizer que tudo se vai decidir na última jornada, precisamente quando o Ath. Bilbao receber o Sporting no San Mamés. Nota para um dado curioso, já que o clube realizou os últimos cinco encontros fora de portas, sendo o jogo da próxima quarta-feira o primeiro do novo ano no próprio estádio.