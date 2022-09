Além de não ter vencido, o Atlético de Madrid viu Jan Oblak ser substituído por lesão nos minutos finais do jogo contra a Real Sociedad.



Segundo os colchoneros, o esloveno lesionou-se na coxa direita e deu o lugar a Ivo Grbić aos 85 minutos da partida que se jogou este sábado, no País Basco.



O Atlético de Madrid recebe o FC Porto, às 20h00 da próxima quarta-feira, na jornada inaugural do grupo C da Liga dos Campeões.