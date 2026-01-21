Fredrik Aursnes, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota diante da Juventus por 2-0, na penúltima jornada da Liga dos Campeões:

Análise à derrota com a Juventus

«Estamos dececionados connosco próprios, fizemos de tudo. Sentimos que o jogo podia ter ido para qualquer lado, talvez merecêssemos um pouco mais, sendo que a primeira parte foi dividida, tivemos bons momentos e a Juventus também. Acho que entrámos bem na segunda parte, ainda acreditámos mas não conseguimos dar a volta.»

O que faltou ao Benfica em Turim...

«Faltaram golos, tivemos bons momentos dentro da área, mas faltou o remate e o golo. Temos de seguir em frente, temos um novo jogo no domingo e isto não nos vai afetar. Claro que vai ser difícil seguir em frente na Champions, mas ainda é possível. Vamos ver o que acontece no próximo jogo.»