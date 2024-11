O PSG saiu derrotado (1-2) na receção ao At. Madrid e está cada vez em maiores problemas na Liga dos Campeões: nesta altura ocupa o 24º posto, sendo este o último que dá acesso ao play-off de acesso aos oitavos de final, em igualdade com Sparta Praga, Estugarda e Shakhtar.

Com Nuno Mendes, João Neves e Vitinha no onze, o PSG até entrou bem no jogo e marcou logo aos 14 minutos: Lenglet demorou muito a libertar a bola, perdeu para Dembelé e o extremo assistiu Zaire-Emery para um golo fácil na cara de Jan Oblak.

A vantagem do PSG durou pouco, porém. Aos 18 minutos, Molina ganhou vários ressaltos e atirou para o empate.

Um golo festejado duas vezes, já que o árbitro foi chamado ao VAR para analisar uma possível mão, tendo decidido que não era suficiente para anular a jogada.

A partir daí praticamente só deu PSG. A formação parisiense não fez uma exibição brilhante, mas foi tentando de todas as formas.

Dembelé, Barcola, Hakimi e Kang-In Lee remataram com perigo, mas Jan Oblak, o melhor em campo, evitou sempre o segundo golo parisiense.

Até que aos 93 minutos, curiosamente poucos segundos depois de Kang-In Lee ter obrigado o guarda-redes do At. Madrid a mais uma grande defesa, Griezmann serviu Correa, que recebeu dentro da área e rematou para o golo da vitória do At. Madrid.

Um balde de água fria no Parque dos Príncipes, numa altura em que João Neves já não estava em campo: o português saiu aos 69 minutos para dar lugar a Fabian Ruiz.