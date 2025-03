O Barcelona recebeu e venceu o Benfica por 3-1, no jogo da segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

Raphinha colocou os catalães em vantagem aos 11 minutos, Otamendi restabeleceu a igualdade no marcador dois minutos depois e antes do intervalo, Yamal abriu o livro (27 minutos) e Raphinha (42 minutos) chegou ao «bis» no encontro.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Com este resultado, o Benfica diz adeus às competições europeias e o Barcelona segue para a próxima fase da competição.