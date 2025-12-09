Leandro Barreiro destaca a importância dos adeptos para o desempenho do Benfica em todas as competições e diz estar feliz com os elogios de José Mourinho, que recentemente o apelidou de um jogador «à Benfica». O internacional luxemburguês garante que a equipa olha para o encontro com o Nápoles, desta quarta-feira, como mais uma final:

Abordagem do Benfica para a receção ao Nápoles

«Amanhã é outra final. Os últimos jogos também foram finais e contribuíram para esta fase em que estamos. Já houve outros jogos que não conseguimos ganhar, no início da Liga dos Campeões, e estamos nesta situação por isso. Estamos unidos e é dessa maneira que vamos entrar em campo para ganhar mais uma final.»

Elogios de Mourinho para Leandro Barreiro

«Um jogador está sempre feliz ao ouvir coisas positivas do mister, ajuda na confiança. Agora, o mais importante é continuar a trabalhar. Não é porque as prestações estão a ser boas e porque estou num bom momento que posso estar no sofá a relaxar, tenho de dar o máximo nos treinos para atingir o melhor nível possível.»

Importância dos adeptos para o desempenho do Benfica

«O mais importante relativamente aos adeptos, no Estádio da Luz, é eles sentirem que damos tudo pelo clube do início ao fim. Temos de jogar bem e como jogadores sentimos que o estádio está atrás de nós. Amanhã vamos dar tudo para somar essa vitória.»