Bruno Lage operou uma «revolução» na equipa titular do Benfica para o jogo contra o Bayern Munique, da quarta jornada da fase de Liga da Champions.



O treinador dos encarnados apresenta três centrais, o que deixa antever que vai mudar o habitual 4x2x3x1 que tem utilizado desde o regresso ao clube. António Silva é titular assim como Kaboré, Renato Sanches e Amdouni.



Alex Bah é ausente por lesão enquanto Di María, Pavlidis e Florentino começam no banco de suplentes.



Por sua vez, Vincent Kompany faz duas mudanças em comparação com a equipa titular que apresentou diante do Union Berlim: Guerreiro e Coman são suplentes e rendidos no onze por Gnabry Laimer.



O Bayern-Benfica arranca às 20h00



EQUIPAS INICIAIS:



BAYERN: Neuer, Kimmich, Kim, Upamecano e Davies; Laimer, Palhinha e Musiala; Gnabry, Kane e Olise;



SUPLENTES BAYERN: Peretz, Schmidtt, Goretzka, Sané, Coman, Dier, Ibrahimovic, Guerreiro, Muller e Tel.



BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, António Silva e Otamendi; Kaboré, Aursnes, Renato Sanches, Kokcu e Carreras; Akturkoglu e Amdouni;



SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, André Gomes, Arthur Cabral, Di María, Pavlidis, Schjelderup, Rollheiser, Beste, Florentino, Leandro Santos e Bajrami.