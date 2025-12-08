Rui Borges assegura que o foco do Sporting passa por vencer o Bayern Munique, ainda que esse objetivo seja muito complicado, face à qualidade do adversário. Para o técnico, os leões não são favoritos à partida, mas terão uma palavra a dizer caso consigam demonstrar eficácia nas oportunidades que criarem:

Análise ao Bayern Munique

«A dificuldade é imensa. Pessoalmente acho que vamos jogar contra a melhor equipa da Europa. No que pudemos observar digo que nos últimos anos deve ser das melhores equipas a nível mundial. Para além de ter a parte individual que é fortíssima, tem uma vertente coletiva que foge do normal. Acho que o jogo deles é muito móvel e vamos ter um grau de dificuldade enorme. Vamos fazer o nosso melhor para disputar o jogo e tentar ganhar. O nosso objetivo é sempre ganhar. Vamos ter momentos em que nos conseguimos sobrepor ao adversário, queremos dignificar ao máximo e da melhor maneira o Sporting, na procura pela vitória.»

Hipótese do Sporting vencer o Bayern Munique

«Não somos favoritos a ganhar e já não o éramos com a equipa toda. O Bayern tem uma derrota, não perdeu em casa ainda (esta temporada) e a qualidade é grande. Vamos ter muitas dificuldades e não fugimos a elas. Estaria a ser hipócrita se dissesse que o jogo era 50/50. Temos de ser humildes para perceber que do outro lado vai estar uma grande equipa. Queremos estar o melhor possível nos momentos ofensivos e sermos eficazes. Poderemos não ter tantas oportunidades como gostamos ou costumamos criar ao longo dos nossos jogos, por isso temos de ser rigorosos em todas as fases.»