O Sporting divulgou, esta segunda-feira, os bastidores da goleada sobre o Bodo/Glimt (5-0) para a Liga dos Campeões e o triunfo deste domingo diante do Alverca, para a 27.ª jornada da Liga.

Entre os momentos escolhidos, destaca-se a palestra de Rui Borges e sobretudo Hjulmand antes do encontro da segunda mão dos «oitavos» da Champions, em que o capitão dos leões deixa o mote para o que seria um jogo histórico: «Believe in (acreditem na) reviravolta». Além de todos os golos, o vídeo mostra a reação dos jogadores a ambos os triunfos e o apoio dos adeptos tanto no Estádio José Alvalade como na deslocação ao Ribatejo.

Assista aqui ao vídeo do Sporting: