A derrota no terreno do Arsenal (3-0), esta terça-feira, em jogo a contar para os «quartos» da Liga dos Campeões, complicou a vida do Real Madrid na competição. E um dos críticos após o encontro foi o próprio Jude Bellingham, médio dos merengues.

«Tivemos sorte que o Arsenal só marcou três golos», começou por dizer à imprensa depois do jogo.

Questionado sobre a possibilidade de dar a volta à eliminatória e seguir em frente na Liga dos Campeões, Bellingham não deu certezas, mas respondeu que só há uma equipa capaz disso: o Real Madrid.

«Se há uma equipa que pode fazer isso é o Real Madrid. Precisamos de uma noite mágica e perfeita, mas vamos conseguir», atirou.

Esta temporada, o médio inglês já leva um total de 43 jogos, 13 golos e 12 assistências.