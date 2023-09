O Benfica inscreveu todo o plantel na UEFA, numa lista que já é final para jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os sete reforços do plantel fazem por isso parte das opções de Roger Schmidt, até Gonçalo Guedes, que ainda está a recuperar a lesão.

Destaque também para as presenças de Samuel Soares, Tomás Araújo, António Silva e João Neves, que entram neste lote como inscritos na Lista B, de jogadores formados localmente. O que significa que o Benfica inscreveu 21 jogadores na Lista A e quatro do plantel na Lista B.

O Benfica, recorde-se, vai iniciar a participação na Liga dos Campeões com uma receção ao decacampeão austríaco Salzburgo, em 20 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, numa partida do Grupo D, que integra igualmente o Inter Milão, finalista derrotado em 2022/23, e a Real Sociedad.

Lista de inscritos

Guarda-redes: Anatoliy Trubin, Samuel Soares e Léo Kokubo

Defesas: Alexander Bah, Otamendi, João Victor, António Silva, Morato, Tomás Araújo, Juan Bernat, David Jurásek;

Médios: Florentino, Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü, João Mário, Chiquinho e João Neves;

Avançados: David Neres, Arthur Cabral, Gonçalo Guedes, Angel Di Maria, Casper Tengstedt, Rafa Silva, Petar Musa e Tiago Gouveia.