Na quinta jornada da fase de liga da Champions, o Benfica desloca-se ao reduto do Ajax Amesterdão, nos Países Baixos, num duelo entre os últimos classificados da competição (ambos com zero pontos).

Já se conhecem as escolhas de José Mourinho e de Fred Grim, técnicos das duas equipas. O treinador português apostou em Leandro Barreiro de início, que deverá jogar entre Sudakov, na esquerda, e Fredrik Aursnes, no corredor direito.

Face ao jogo com o Atlético no Restelo para a Taça de Portugal, José Mourinho opera cinco alterações. Saem Samuel Soares, Tomás Araújo, João Rego, Rodrigo Rêgo e Franjo Ivanovic, entram Anatoliy Trubin, Samuel Dahl, Amar Dedic, Richard Ríos e Heoriy Sudakov

A bola rola pelas 17h45, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

ONZE DO AJAX: Jaros, Regeer, Sutalo, Baas e Wijndal; Klaassen, Itakura e Taylor; Bounida, Weghorst e Godts.

Suplentes do Ajax: Heerkens, Pasveer, Lucas Rosa, Gaaei, Moro, Dolberg,Gloukh, McConnell, Edvardsen, Mokio, Fitz-Jim e Alders.

ONZE DO BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea e Richard Ríos; Aursnes, Barreiro e Sudakov; Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Obrador, Ivanovic, Manu Silva, Prestianni, Henrique Araújo, Wynder, Rodrigo Rêgo, João Veloso, João Rego e Schjelderup.