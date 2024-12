O Benfica recebe, a partir das 20h, o Bolonha no Estádio da Luz para o jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Champions e Bruno Lage volta a apostar no onze que lhe tem dado mais garantias até ao momento.

Siga aqui o jogo AO MINUTO

Kökcü é o principal destaque nas escolhas iniciais do técnico português, já que falhou a receção ao V. Guimarães devido a castigo, tendo sido rendido por Leandro Barreiro, que regressa ao banco de suplentes.

Quanto ao técnico do Bolonha, Vincenzo Italiano, muda oito jogadores face ao onze que alinhou no empate a dois golos no reduto da Juventus.

Confira aqui os onzes de ambas as equipas para o encontro:

Onze do Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Tomás Araújo, Carreras, Florentino, Aursnes, Di María, Kökcü, Aktürkoglu e Pavlidis.

Onze do Bolonha: Skorupski, Stefan Posch, Sam Beukema, Nicoló Casale, Emil Holm, Lewis Ferguson, Nikola Moro, Kacper Urbanski, Giovanni Fabbian, Samuel Iling-Junior e Thijs Dallinga.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, André Gomes, António Silva, Amdouni, Arthur Cabral, Leandro Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Kaboré, Rollheiser, Beste e Bajrami.

Suplentes do Bolonha: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Freuler, Castro, Ndoye, Corazza, Pobega, Odgaard e Lucumi.