Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência em imprensa após a vitória sobre o Club Brugge, por 3-0:

Bayern ou Benfica, qual é o jogo mais importante?

«O jogo mais importante é o do Estrela da Amadora, ou seja, o próximo. Antes do Benfica e do Bayern tenho o Estrela que quero ganhar.»

Rumo do jogo após a decisão do VAR

«Pensei meter o Morita a aquecer (quando Hjulmand viu o vermelho) e ir ver o lance para ver se era realmente vermelho. Estranhei a decisão e fui ver. Ainda bem que o VAR existe e teve a capacidade de mudar algo que estava errado. O VAR muda o jogo com a verdade. Nós queremos errar o menos possível e acontece exatamente o mesmo com os árbitros.»

Importância da entrada de Morita

«A entrada do Morita foi muito importante, sinto o Morita a crescer cada vez mais e a voltar a ser o jogador que queremos e esperámos. Trouxe essa tranquilidade individual à equipa. Os jogadores olham e veem o Morita, sabem o que ele nos dá enquanto jogador. Foi muito importante para sairmos com a baliza a zero, tal como o apoio dos adeptos.»